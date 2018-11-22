شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب نفسي: توجد أدوية تعالج الاكتئاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على واقعة انتحار طبيب نفسي في البحيرة بعد تعرضه للاكتئاب لمدة عامين، قائلًا إن الطبيب مريض اكتئاب، ومرض الاكتئاب هو مرض جيني؛ أي أن المريض يكون لديه استعداد جيني للمرض، متابعًا: «بين كل 100 شخص يتعرضون لصدمة يصاب منهم 3 أو 4 بالاكتئاب بسبب استعداد جيناتهم».

وأوضح «فرويز»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار وان» مساء الخميس، أن الاكتئاب يؤدي إلى الانتحار إذا تم إهمال علاجه.

وأضاف أن تجربة الأدوية المضادة للاكتئاب أكبر خطأ قام به هذا الطبيب، لافتًا إلى أنه توجد أدوية تعالج الاكتئاب بعد الجلسة الثالثة.