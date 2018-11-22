شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: آفاق تعاون وشراكة وثيقة ومثمرة تنتظر الإمارات والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية" فى نبأ عاجل لها ان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال إن آفاق تعاون وشراكة وثيقة ومثمرة تنتظر الإمارات والمملكة العربية السعودية.

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