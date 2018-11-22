شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل ولى العهد السعودى فور وصوله الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" وصول الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية للدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى مقدمة مستقبلى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

و جرت لصاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.