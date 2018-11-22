شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد: 3.5 مليار جنيه أرباح خلال العام المالى المنتهى و210 مليارات إيداعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة حققت أرباحا خلال العام المالى المنتهى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، مشيرا إلى أن انخفاض الأرباح جاء بسبب سحبت العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى.

إلا أنه ذكر خلال لقاء صحفى اليوم، أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 210 مليارات جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه، مضيفا أن الهيئة حققت نحو 22 مليار جنيه فى إيرادات النشاط عن العام المالى 2016/2017 مقابل نحو 25 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018 بنسبة زيادة 12%.

وكشف رئيس البريد عن سداد الهيئة مليار جنيه للضرائب إضافة إلى مليار آخر ى العام الماضى.

وأشار إلى تدريب نحو 18 ألف موظف ممن يتعاملون مع المواطنين مباشرة على الشباك عل أحدث نظم التكنولوجيا خلال العامين الماضيين، حيث تم رصد ميزانية 18 مليون جنيه لتدريب العاملين حلال العام الحالى مقارنة بنحو 300 ألف.

وأضاف رئيس البريد فى لقاء صحفى اليوم، الخميس، أن نحو 10 إلى 12 مليون عميل يتعاملون مع مكاتب البريد شهريا بينهم نحو 6.5 مليون مستفيد لصرف المعاشات إضافة إلى تنفيذ مليون ونصف جوال شهريا أضاف إلى الخدمات الحكومية وطرح حراسات الإسكان وغيرها.