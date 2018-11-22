شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين بعد غد السبت 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قيامها بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد بشبكة مياه الشرب بنطاق مركز ومدينة البدرشين " خط الطرفاية البطىء قطر 400 بوصة وربط خط المياه الجديد بشبكة مياه الشرب التى تغذى مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة له مما سيضطرها لقطع خدمة مياه الشرب عن تلك المناطق اعتباراً من الساعة الــ 12 من ظهر بعد غد السبت، على أن يتم الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه منتصف ليل نفس اليوم .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مسئولى مركز ومدينة البدرشين بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة للإعلان عن فترات الإنقطاع بالمناطق المتأثرة والإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال وتوفير العدد الكافى من السيارات المخصصة لنقل المياه النقية والصالحة للشرب لتلك المناطق لسرعة الإستجابة لطلبات المواطنين والمتعلقة بهذا الشأن .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى الجهات والمنشآت الحكومية والخاصة بضرورة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع والاتصال برقم طوارىء 125 والخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى حالة الشكوى أو طلب سيارات المياه .