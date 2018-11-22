شكرا لقرائتكم خبر عن 33 رحلة داخلية تتجه للمدن السياحية المصرية لنقل أكثر من 3 آلاف سائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد مطار القاهرة الدولي ، اليوم الخميس ، انطلاق 33 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية ، في اطار خطة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وسيرت مصر للطيران من مطار القاهرة 10 رحلات إلى مدينة الأقصر، و5 رحلات إلى مدينة أسوان، و7 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و 6 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب ومرسي علم وسوهاج أسيوط ، كما سيرت بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي 3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى كلا من مدينتى الغردقة والأقصر.

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم ، وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية.