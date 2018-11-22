أخبار مصر | عميد لاعبي العالم يحكي تجربة نجاحه لطلاب 6 أكتوبر: "مررت بأزمات شديدة" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد لاعبي العالم يحكي تجربة نجاحه لطلاب 6 أكتوبر: "مررت بأزمات شديدة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللاعب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، نجم المنتخب الوطني السابق، إن حياته كلاعب كرة قدم لم تكن سهلة وإنما مر بأزمات وعقبات شديدة كادت أن تفقده حلمه بأن يكون لاعب كرة قدم معروف ومشهور وما وصل إليه نتيجة ثقته بنفسه وإيمانه بما يحلم به منذ طفولته.

وأضاف حسن، أثناء مشاركته في ندوة للعميد محمد سمير، المُتحدث العسكري السابق، رئيس لجنة الشباب بحزب الوفد، بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، أنه يتشرف بأن يكون أكثر من ارتدى فانلة المنتخب المصري حتى الآن، وأن يكون عميد لاعبي العالم، وأن هذا التتويج لم يأت من فراغ، وإنما أتى نتيجة إيمانه بحلم كادت وفاة والده في سن 13 سنة أن تفقده هذا الحلم، خاصة أن لديه 6 شقيقات، وتوقف عن لعب كرة القدم نتيجة ذلك عامين.

وتابع: "كان حلمي اللعب للنادي الأهلي، والذي انتقلت إليه بعد معاناة ولعب لعدة أندية منها أسوان الذي لعبت له بـ5 آلا جنيه بعقد لمدة 3 سنوات، وانتقلت بعدها للإسماعيلي بـ150 ألف جنيه بعد 10 أشهر فقط من اللعب لنادي أسوان، وهذا لم يأت إلا نتيجة إيماني بكوني لاعبًا أستحق أن أكون في أقوى الأندية، والأهلي في هذا التوقيت عرض على نادي أسوان 120 ألف فقط وهو ما رفضه النادي، ولست الأكثر مهارة وموهبة في جيلي مثل حازم إمام، ولكنني أعتقد أنني كنت الأكثر قوة وعزيمة وإصرار، وساتطعت من ذلك الاحتراف لمدة 10 سنوات في الخارج والاعتزال في سن 38 عامًا رغم إصابتي بالرباط الصليبي في سن 35، وأن أحفر أسمي في الدوري التركي والبلجيكي وفي وجدان كل جماهير الكرة المصرية".