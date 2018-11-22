أخبار مصر | "مخاليف" يتفقد حملة الإنارة بالمطرية.. ويؤكد: دور عضو المجلس المحلي هام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مخاليف" يتفقد حملة الإنارة بالمطرية.. ويؤكد: دور عضو المجلس المحلي هام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحرص مخاليف على الاستماع لشكاوى أهالي الدائرة فيما يخص إنارة الطرق ورصفها، وإزالة الإشغالات من الطرق قائلا: "أن كافة أعضاء مجلس النواب يبذلون قصارى جهدهم من أجل حل أزمات المصريين من الجانب التشريعي والرقابي، ألا أن دور عضو المجلس المحلي مهم للغاية لمساعدة النائب البرلماني في حل العقبات الخدمية للمواطنين".
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