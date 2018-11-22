أخبار مصر | غدًا.. مبادرة حديد المصريين تسلم 54 منزلًا تم إعادة إعمارهم و24 مشروع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. مبادرة حديد المصريين تسلم 54 منزلًا تم إعادة إعمارهم و24 مشروع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقوم مبادرة حديد المصريين، لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً بمصر، بتسليم المنازل التى تم إعادة إعمارها في قرية الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء غداً الجمعة ضمن فعالية كبيرة تنظمها محافظة شمال سيناء بإشراف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة والتى يحضرها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومفتى الديار المصرية الدكتور محمد شوقى علام والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر ونيابة عن فضيلة الأمام الأكبر واللواء أ.ح. مهندس هشام الخطيب نيابةً عن وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين والأستاذ أحمد أبو هشيمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة حديد المصريين والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وكانت مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً فى مصر، والتى تضم مجموعة حديد المصريين ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى وجمعية الأورمان قررت المشاركة فى إعادة الإعمار التى تتم فى قرية الروضة بمركز بئر العبد عقب أحداث مسجد الروضة التى جرت منذ عام وذلك بإعادة إعمار 54 منزلاً تم تجهيزها بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية وتسليم 50 أسرة رؤوس أغنام وماعز ووزواج 10 فتيات يتيمات وتسليم 10 أجهزة تعويضية و 24 مشروع تنموي. وتم الإنتهاء منها بالكامل بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.. وتعد قرية الروضة هى القرية رقم 14 بالمبادرة التى إنطلقت فى يونيو 2014 وتنقلت بين جميع محافظات الصعيد بالإضافة إلى كونها القرية الثانية فى محافظة شمال سيناء بعد قرية الخربة بمركز بئر العبد والتى تم إعادة إعمارها فى إبريل 2016.
وتعد مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الأكثر إحتياجاً فى مصر من انجح المبادرات التى تنقلت بين جميع محافظات الصعيد والتى بدأت بقرى مهدى الاخرم والغرقد وابوصالح بمحافظة بنى سويف و عزبة النصارى والشيخ فضل بمحافظة المنيا و النخيلة بمحافظة أسيوط و أولاد يحيى بحرى وجهينة الغربية بمحافظة سوهاج و الشيخ على ودندرة بمحافظة قنا و قرية توشكى بمركز نصر النوبة باسوان و قرية عفونة بمحافظة البحيرة وقرية الخربة بمحافظة شمال سيناء.
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