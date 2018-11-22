أخبار مصر | مفيد شهاب يروي قصة كفاحه من الإسكندرية للقاهرة (صور)

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وأضاف شهاب، أن المجتمع لن ينهض إلا بالعمل الدؤوب واحترام الوطن ومؤسساته، وفي مقدمتها القوات المسلحة التي تضحي وتبذل الدماء من أجل أن نعيش ونتحرك ونتمتع بحياتنا.
وسرد ما عاناه أثناء حياته من أجل الوصول لهدفه، وأن يصبح أستاذا للقانون الدولي ووزيرًا وضمن الفريق القانوني في قضية استرداد طابا، قائلًا: كنت أول دفعتي في حقوق الإسكندرية، وكنت أود أن أكون أستاذًا للقانون الدولي ورفضت العمل في مجلس الدولة وقدمت مسابقة للتعيين بكلية الحقوق وتم قبولي، لأن هدفي كان محددا وهو أن أحصل على الدكتوراه في القانون الدولي.
وتابع: "فور استلامي لعملي توجهت إلى رئيس قسم القانون الدولي بحقوق القاهرة للتعرف عليه، في أول يوم تطأ قدماي أرض القاهرة، فقال لي: احنا لا كنا عايزينك ولا حاجة، ومش محتاجينك، وردد أيضا هذا الكلام عميد الكلية عندما قدمت نفسي عليه، إلا أنني أقسمت بيني وبين نفسي أن أكون الأفضل في حقوق القاهرة وكنت ذلك، مضيفا: رئيس القسم وقتها كان الدكتور حامد سلطان، قال لي قبل موته إن الله لم يهبه أبنا لكنه يعتبره ابنه الذي لم ينجبه".
واختتم شهاب، بدعوة لشباب الجامعات قائلا: "عليكم أن تعرفوا أهدافكم وتحددوا الطريق إليها".
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