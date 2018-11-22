أخبار مصر | رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حماة وطن": الحزب بني بالعقيدة والأيديولوجية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حماة وطن": الحزب بني بالعقيدة والأيديولوجية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوطن ونائب رئيس الحزب، إن حزب حماة وطن ولد ليكون عملاقا للمشاركة في الحياة السياسية، مؤكدا أن الهدف الأساسي للحزب هو الدولة الوطنية، والعمل على حمايتها.

وأكد "أبو المجد"، خلال احتفالية الحزب بالمولد النبوي الشريف، أن حزب حماة وطن، من الأحزاب التي بنيت بالعقيدة والأيديولوجية، لذلك نعمل من أجل ضم كوادر شبابية ونسائية للحزب، من أجل حماية الدولة المصرية.

وحذر "ابو المجد" من الشائعات التي يبثها جماعات الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا أساس لها من الصحة، مشددا على عدم تداول هذه الاخبار الكاذبة والتي من شأنها هدم الدولة المصرية.

ويعقد حزب حماة وطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، بشارع المعز بالجمالية، وذلك بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب وقيادات الهيئة العليا وعدد من نواب البرلمان والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وكان قد قال اللواء فاروق مجاهد مساعد رئيس الحزب وأمين القاهرة إن افتتاح مقر الحزب بالجمالية يتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوى، ويحيى الحفل كورال الأطفال وعدد من المنشدين الدينيين وفرقة الإنشاد الدينى وبإشراف أحمد عليش، أمين قطاع غرب ووسط القاهرة.