أخبار مصر | "حماة وطن": الإسلام ليس بالتشدد والفتاوى الغريبة وإنما بمكارم الأخلاق (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حماة وطن": الإسلام ليس بالتشدد والفتاوى الغريبة وإنما بمكارم الأخلاق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، برئيس الحزب الفريق جلال الهريدي، والسادة الحضور المشاركين في احتفالية الحزب، بذكرى المولد النبوي الشريف، مشيدا بحسن الاستقبال والتنظيم الجيد لهذا الحفل.

وقال "الغباشي" خلال الاحتفالية بمولد النبوي الشريف: إننا نحتفل بالمولد النبوي بشارع المعز حتى نتذكر الأخلاق الكريمة والدعاوي التي قام عليها صحيح الإسلام، لذلك الحزب يتبنى مبادرة منظومة الأخلاق الكريمة.

وأكد "الغباشي" أن الوطن بحاجة إلى وعي بكافة الانجازات التي تحدث فيه، وبناء منظومة تقوم على مكارم الاخلاق، موضحا أن الإسلام ليس بالتشدد والفتاوي الغريبة، وإنما بمكارم الأخلاق.

وبدأ منذ قليل مؤتمر حزب حماة وطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، بشارع المعز بالجمالية، وذلك بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب وقيادات الهيئة العليا وعدد من نواب البرلمان والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وكان قد قال اللواء فاروق مجاهد مساعد رئيس الحزب وأمين القاهرة، إن افتتاح مقر الحزب بالجمالية يتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوى، ويحيى الحفل كورال الأطفال وعدد من المنشدين الدينيين وفرقة الإنشاد الدينى وبإشراف أحمد عليش، أمين قطاع غرب ووسط القاهرة.