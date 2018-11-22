أخبار مصر | العميد محمد سمير: بداية العظماء في كل العالم كانت صعبة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العميد محمد سمير: بداية العظماء في كل العالم كانت صعبة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، رئيس لجنة الشباب بحزب الوفد، محاضرة لشباب جامعة 6 أكتوبر بعنوان "كن النسخة الأفضل لنفسك" اليوم الخميس، بحضور الدكتور مفيد شهاب، وزير شئون مجلس النواب الأسبق، واللاعب أحمد حسن، والإعلامية إيمان أبو طالب وعدد من الشخصيات العامة ورئيس الجامعة، والشخصيات الفنية والرياضية.

ودعا سمير، في كلمته، الشباب ألا يبيعوا عقولهم لأحد، وأن يكون التفكير والقيم والإيمان بالقيم والأخلاق المجتمعية هي الحاكم لهم، مهما كان منصبه أو مكانته، وأن يكون التفكير والتدبر واليم والأخلاقيات المجتمعية هي الحاكمة لكل ما يرونه في حياتهم، وتابع:"لا تحرموا أنفسكم من أن تكونوا أنفسكم فقط، وأن تكون النسخة الأفضل لنفسك، فالإنسان العشوائي هو شخص دون ثقة في نفسه، وليس لديه أهداف أو طريق يسير فيه، وهناك إنسان يعرف هدفه دون أن يعرف الطرق المؤدية إليه، وعلينا معرفة الهدف والطرق إليه والتحلي بالعزيمة والإصرار في الوصول وتخليق الدوافع لذلك".

ووجه كلمته لشباب الجامعة قائلا: "بداية العظماء في كل العالم دائما كانت صعبة، وكانوا أصحاب ظروف أليمة وتحديات كبيرة، لكنهم استطاعوا بالإصرار والتحدي وتراكم الخبرات الوصول إلى أهدافهم وأن يكونوا قدوة لعيرهم ضاربا المثل بالرئيس الأمريكي نفسه الذي تحدى العام في خطابات كثيرة بالوصول إلى الفضاء، وفشلوا في 26 تجربة ثم نجحوا في المرة الـ27 بالإصرار والعزيمة وأن يكونوا قدوة للمجتمع الأمريكي وللعالم أجمع"، مُشددًا على ضرورة أن يحترم الشباب النشيد الوطني لأنه يعبر عن قيم الولاء والانتماء لحاضر ومستقبل الوطن.