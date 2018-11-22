شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء المجر وبيلاروسيا والصين يشيدون بالاكتشافات الأثرية المصرية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الخميس، سفراء كل من دولة المجر و بيلاروسيا والصين بالقاهرة كلا علي حدة حيث بحث معهم سبل التعاون في مجال العمل الأثري.

وقد تناول لقاء الدكتورة العناني والسفير المجري والدكتور ستڤان هيلر stvan hiller نائب رئيس الجمعية الوطنية المجرية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المجري، مناقشة مختلف اشكال التعاون الأثري في مجال الحفائر و التدريب و الترميم و المتاحف و استخدام التقنيات الحديثة، حضر اللقاء أسامة النحاس مدير المكتب الفني لوزير الآثار، ومستشار السفير المجري، والوفد المجري المرافق له.

وخلال اللقاء هنأ الدكتور هيلر، وزير الآثار علي الاكتشافات الأثرية التي سبق وقامت بها وزارة الاثار خلال العاميين الماضيين، ووصفها بالطفرة لما لها من مردود إيجابي علي مستوي العالم، كما ابدي "هيلر" اعجابه بما آلت إليه الأعمال بالمتحف المصري الكبير وما تم انجازة من أعمال، معرباً عن رغبته في حضور مراسم احتفال هذا الصرح العظيم.

كما تناول اللقاء العمل علي فتح آفاق جديدة للتعاون الأثري بين مصر والمجر خاصة أن دولة المجر لديها قسم متخصص لدراسة علم المصريات. وتوسيع سُبل التعاون الأثري في مجال البعثات الأثرية والتدريب بين البلدين.

وخلال اللقاء مع السفير "سيرجي راتشكوف" سفير بيلاروس بالقاهرة، ابدي السفير رغبته في مد جسور التعاون بين مص و بيلا روسيا في مجال العمل الأثري وخاصة مجال المتاحف والبعثات الأثرية والحفاظ علي التراث الثقافي المادي بينهما و الاستفادة من تبادل الخبرات لما لمصر من باع طويل في هذا المجال، والعمل علي الدراسة والاستفاده من التجربة المصرية في انشاء المتحف المصري الكبير. وكذلك البدء في تنظيم بعثات أثرية لتقوم بأعمال الحفائر داخل المناطق الأثرية المصرية.

كما تناول لقاء الدكتور "العناني"، مع سفير دولة الصين والمستشار الثقافي الصيني أعمال البعثة الصينية العاملة بمصر، ومظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة الصينية في شهر فبراير القادم، ورغبة الجانب الصيني في دعم احد المشروعات الأثرية الخاصة بالوزراة.