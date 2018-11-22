شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: محمود المتبنى عميدا لطب جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن د. خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار جمهورى بتعيين د. محمود أحمد شوقى، المتينى عميدا لكلية الطب جامعة عين شمس.

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