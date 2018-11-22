أخبار مصر | غلق كوبري أكتوبر بشكل جزئي لمدة شهر بداية من الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق كوبري أكتوبر بشكل جزئي لمدة شهر بداية من الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلق إدارة مرور القاهرة كوبري أكتوبر، بشكل جزئي، غدا الجمعة، ولمدة شهر، بسبب أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبري بنطاق محافظة الجيزة . وأوضحت الإدارة العامة للمرور ، أن اﻷعمال ستكون في صباح أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع ، بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

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