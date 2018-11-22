كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي جمعة لـ"منتقدي الاحتفال": النبي كان يحتفل بمولده كل أسبوع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على مواصلته الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وإحياء ذكراه صلى الله عليه وسلم تقوية للقلوب وغرسًا لسنته في الأجيال الناشئة.
وأوضح جمعة، خلال كلمته في احتفالية بالمولد النبوي بمسجد فاضل بـ٦ أكتوبر، مساء الخميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده ليس مرة في السنة ولكن مرة كل أسبوع بصيام يوم الإثنين.
وردًا على منتقدي الاحتفال بالمولد النبوي، قال جمعة: "ذرهم يضيقون على أنفسهم وذرونا نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم".
وتابع: "من يتسأل عن كيفية احتفالنا يوم وفاته، نرد عليه بأنه يوم مولده"، مشيرًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "الأنبياء أحياءٌ في قبورهم".
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | علي جمعة لـ"منتقدي الاحتفال": النبي كان يحتفل بمولده كل أسبوع (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .