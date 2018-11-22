أخبار مصر | علي جمعة لـ"منتقدي الاحتفال": النبي كان يحتفل بمولده كل أسبوع (صور)

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على مواصلته الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وإحياء ذكراه صلى الله عليه وسلم تقوية للقلوب وغرسًا لسنته في الأجيال الناشئة.

وأوضح جمعة، خلال كلمته في احتفالية بالمولد النبوي بمسجد فاضل بـ٦ أكتوبر، مساء الخميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده ليس مرة في السنة ولكن مرة كل أسبوع بصيام يوم الإثنين.

وردًا على منتقدي الاحتفال بالمولد النبوي، قال جمعة: "ذرهم يضيقون على أنفسهم وذرونا نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم".

وتابع: "من يتسأل عن كيفية احتفالنا يوم وفاته، نرد عليه بأنه يوم مولده"، مشيرًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "الأنبياء أحياءٌ في قبورهم".