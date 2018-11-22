أخبار مصر | قرار عاجل من محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن "مبارك" وأسرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن "مبارك" وأسرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الخميس، تأييدها لقرار مجلس الإتحاد الأوروبى باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك. وكان مجلس الاتحاد الأوروبى اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك فى مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية، وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسرى (529 مليون يورو) منذ العام 2011.

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