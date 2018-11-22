أخبار مصر | الآلاف يحتفلون بالمولد النبوي في 6 أكتوبر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يحتفلون بالمولد النبوي في 6 أكتوبر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط مسجد فاضل بمدينة ٦ أكتوبر، تجمع الآلاف إحياءًا لذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مساء اليوم، سيطر فيه على المشهد جمعٌ غفير من وافدي الأزهر الشريف من دول شرق آسيا.

ويقيم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حفل المولد النبوي الشريف، بمسجد فاضل، تحييه فرقة الراضون (عبد القادري المرعشلي).

وتأتي فقرات الحفل، بمجلس صلاة على النبي، ثم كلمة للدكتور جمعة وفقرة مدائح نبوية بعد صلاة العشاء.