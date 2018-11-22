أخبار مصر | انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لاتفاقية ناجويا بمؤتمر التنوع البيولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لاتفاقية ناجويا بمؤتمر التنوع البيولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي فوز كل من ممثلى غانا وأثيوبيا والنيجر ونامبيا والسودان بانتخابات أعضاء المكتب التنفيذي لاتفاقية ناجويا وتأجيل انتخابات المجلس التنفيذي لاتفاقية قرطاجنة ليوم السبت القادم حتى يتسنى وصول كافة الترشيحات. جاء ذلك بالجلسة العامة المنعقدة اليوم بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي الخاصة باستكمال إجراءات انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي خلال فترة رئاسة مصر لمدة عامين. شملت الجلسة اعتماد عدد من مسودات القرارات الخاصة باتفاقيتي ناجويا وقرطاجنة المعنية بحماية التنوع البيولوجي، كذلك تم دعوة الوفود للمشاركة بالاحتفالات المقامة خلال المؤتمر بحديقة السلام وتفقد المعرض للتعرف على منتجات المجتمعات المحلية. جديرا بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجاري تحت شعار الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.

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