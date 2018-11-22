شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تكثف حملاتها لمكافحة ناقلات الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية بتشكيل عدة فرق عمل لمكافحة قواقع البلهارسيا على إمتداد ترعة السلام بمركز الحسينية والتي تروي أراضي سهل الحسينية وقري الخريجين وأرض سيناء حتي حدود المحافظة مع محافظات القنال، وذلك بالإشتراك مع الإدارات الصحية بالزقازيق، وديرب نجم، وكفر صقر للتأكد من عدم وجود القواقع المصابة بالبلهارسيا لحمايه للمواطنين من الاصابة بها، وسيتم إستمرار هذه الحملات خلال الفترة القادمة حيث تم تحديد يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لعمل المكافحة.

كما تم تشكيل فرق عمل أخرى وتم رش مصرف الشيخ حماد التابع للوحدة المحلية ببردين مركز الزقازيق وأيضاً عزبة السرايا التابعة لقرية ميت جابر مركز بلبيس وتم التقصي الحشري بالعزبة بالإضافة إلى أعمال مكافحة البعوض بالرش بجهاز الضباب بمركز ومدينة ديرب نجم، وتم رش مدينة ديرب نجم بواسطة الحمله الصباحية لمكافحة يرقات الذباب في أماكن تجمع القمامه بالمدينة.

كما قام الدكتور محمد حامد أبوزيد، مدير عام المتوطنة، بزيارة مفاجئة لكل من الإدارة الصحية بمنشأة أبوعمر وتم المرور على الوحدة الصحية بكفر المدينة ووحدة منشأة أبوعمر، والإدارة الصحية بالقرين والمرور على وحدة موسي شكر بالقرين وتفقد أعمال فحص طلبة المدارس، ومعمل المتوطنة، والتأكد من توفر أدوية الطفيليات بالصيدليات وقام بمطالبتهم ببذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء لخدمة المرضى.