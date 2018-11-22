شكرا لقرائتكم خبر عن بث شعائر صلاة الجمعة غدًا من مسجد شهداء الروضة بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينقل التلفزيون المصري عبر قنواته الأولى والفضائية، شعائر صلاة الجمعة من مسجد شهداء الروضة بمركز بئر العبدبمحافظة شمال سيناء على الهواء مباشرة، تزامنًا مع الذكري الأولي للحادث الإرهابي الذي شهدته مسجد القرية.

يحضر صلاة الجمعة كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء السابق واللواء رضا سويلم، مدير أمن شمال سيناء، وأعضاء المجموعة البرلمانية بشمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والأمنية ورجال الأعمال ومشايخ القبائل والعواقل والقيادات الطبيعية.

وموضوع خطبة الجمعة هو«عالمية الرسالة المحمدية» حيث سيقوم بإلقاء الخطبة وإمامة المواطنين في صلاة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وسيتناول وزير الأوقاف في الخطبة الثانية منزلة الشهداء التي وعد بها الحق سبحانه وتعالى.

من ناحية أخرى أكد الشيخ محمد العش، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء على الانتهاء من تجهيز المسجد للصلاة واستقبال الضيوف، مؤكدًا تجهيز وفرش ساحة إضافية خارج المسجد لاستيعاب جميع المصلين.