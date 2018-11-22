شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي يشهدان حفل تخرج طلاب طب الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والبحث العلمى فعاليات حفل تخرج الدفعة 89 من طلاب كلية طب الأسنان جامعة القاهرة لعام 2017، بحضور الدكتور عاطف شاكر، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، بقاعة الاحتفالات الكبرى جامعة القاهرة.

وأشار «الخشت» إلى أن كلية طب الفم والأسنان من أفضل الكليات، وأنها أول كلية في إفريقيا والشرق الأوسط أنشئت عام 1925، شهدت تقدم وتطور على مدار السنوات الماضية، ودعا الطلاب إلى ضرورة ممارسة عملهم بدقة واتقان، وأن يتعاملوا مع كل مريض على أنه أهم حالة من أجل أن يصنعوا لأنفسهم السمعة الطيبة.

وأكد الوزير أن مصر ستظل منارة للعلم للأجيال القادمة، مشيداً بالمستوى العلمى الراقى لكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، وما تحققه في الارتقاء بالخدمة الصحية والعلاجية التي تقدمها في مجال طب وجراحة الأسنان، حيث أن خريج الكلية يكون مؤهل لسوق العمل في ضوء الامكانيات التي توفرها الدولة لتأهيل وتدريب الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وطالب «عبدالغفار» الخريجين بأن يكونوا على تواصل دائم ومستمر مع ما يطرأ على هذا المجال من مستجدات محلية وإقليمية ودولية، وأن يتواصلوا مع أساتذتهم وزملائهم، ويتبادلوا معهم التجارب والخبرات، موجهاً التهنئة للأساتذة والخريجين وأولياء أمورهم، مطالباً الخريجين بأن يستمروا في التطوير والتدريب بعد التخرج، متمنياً لهم النجاح والتفوق في حياتهم العملية، وأن يكونوا إضافة حقيقية إلى أساتذتهم وزملائهم الذين سبقوهم على طريق النجاح؛ باعتبارهم بناة المستقبل.

و أكد الدكتور عاطف شاكر أن تخصص طب الأسنان من التخصصات العلمية المهمة التي تجمع بين العلم والفن، مشيداً بمستوى الخريجين باعتبارهم طاقات إيجابية تساهم في بناء الوطن، مشيراً إلى أن علوم طب الأسنان سريعة التطور والتحديث، مطالباً الخريجين بالعمل والجهد من أجل تحقيق الرفعة والتقدم لمصر.

وعلى هامش فعاليات الحفل تم عرض فيلم تسجيلى عن طلبة الدفعة 89 للكلية. وفى ختام فعاليات الحفل قام الوزير بتكريم بعض أساتذة الكلية تقديراً لجهودهم، كما كرم العشرة الأوائل على الكلية.

حضر الحفل الدكتورة منال العسلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عزة عزالعرب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام عزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ولفيف من رؤساء الأقسام، والأساتذة، والطلاب، وأولياء أمورهم.