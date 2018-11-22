شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز يطلق مسابقة «حماية الحضارة» في الجامعة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مركز فاروق الباز للاستدامة والدراسات المستقبلية بالجامعة البريطانية في مصر، مسابقة «حقوق الحضارة لبناء الحضارة» برعاية ودعم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تستمر لمدة 3 شهور، يتم خلالها تحكيم العروض المقدمة من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة خبراء من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، حيث تقوم هذه اللجنة بتقييم العروض من خلال عدة مراحل وطبقًا لشروط وقواعد شفافة وعادلة ومعلنة.

وتهدف المسابقة التي تأتي ضمن فعاليات حملة حقوق حضارة لبناء حضارة التي أطلقتها العام الماضي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كإحدى المبادرات القومية لأكاديمية البحث العلمي، وفازت مؤخرًا بالميدالية البرونزية ضمن المبادرات القومية في يوم الابتكار الخامس لأكاديمية البحث، إلى تعزيز الوعي العام وتشجيع الحلول الإبداعية والابتكارية التي تتعلق بحقوق حضارة مصر أمام كل من يتربح منها، ويتضمن ذلك حصر وتوثيق حالات استغلال التراث المصري مع اقتراح آليات وتطبيقات عملية لبحث المطالبة بتلك الحقوق فيما يتعلق بالحقوق الفكرية لمصر في كل مشروع أو منظومة أو منشأة تتربح من توظيف التراث الأصلي أو المستنسخ من حضارة مصر في العالم على المستوي الأدبي والمادي والتاريخي والأخلاقي والسياسي.

وأوضح الدكتور أحمد راشد، مدير مركز فاروق الباز للاستدامة والدراسات المستقبلية والباحث الرئيسي للحملة، أن الهدف هنا ليس التنافس بين فائز وخاسر ولكنها وسيلة أن يكون التنافس في تكامل الصورة والأفكار والسيناريوهات لكيف يمكن لنا أن نحقق خطوات في قضية ومفهوم «حقوق حضارة» والتي ستمتد لأجيال متعددة، ولكننا بمسؤولية الجيل الحالي نضع خطوات ومنهج نؤمن به ونعمل عليه.

من جهته قال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية: أن الجامعة البريطانية في مصر ومجلس الأمناء برئاسة محمد فريد خميس لا تدخر وسعًا في سبيل كل ما هو يخدم مصر ويساهم في تقدمها، لذلك نقدم كل الدعم لمراكز أبحاث الجامعة والبالغ عددها ١٤ مركزًا من أجل ذلك، لافتًا إلى كل من يصر على حلمه سوف يتحقق.

وكان الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أشار خلال كلمته في إطلاق الحملة أنها تعد مسابقة محلية تستهدف الباحثين في جميع التخصصات لخلق هدف قومي يلتف حوله كل المصريين لحماية حضارتهم، والاستفادة منها كمادة للتنمية وانتعاش الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الحملة تتضمن كيفية مخاطبة العالم في حقوق الحضارة، ثم مسابقات عالمية تطرح أسئلة عن كيفية الحصول على حقوقنا ممن يتربح من آثارنا الأصلية والمقلدة المعمارية والتذكارية، ودور السياحة العلمية في دعم القضية.