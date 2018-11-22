شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يجتمع مع وزير التموين لمتابعة سلامة بيانات المستفيدين من الدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومسؤولي هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة الإجراءات الخاصة بسلامة قواعد بيانات المستفيدين من الدعم العيني.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه مع بداية شهر ديسمبر المقبل سيكون لدى وزارة التموين قاعدة بيانات صحيحة يتم بناءً عليها صرف المقررات للمستفيدين من السع التموينية والخبز.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد أيضاً مناقشة ومراجعة السيناريوهات المقترحة لزيادة كفاءة منظومة الدعم العينى، ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجا، ضماناً لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.