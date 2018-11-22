شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: بعض الناس لا يعرفون اسم النبي محمد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفعل الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من تصرفات بعض الشيوخ، قائلا: «وحق لا إله إلا الله، عندنا ناس على خارطة الأرض عايشيين ولا يعرفون اسم النبى، ولما تيجى تسأله اسم النبى إيه يقولك والنبى يا ابنى ما أعرف».

وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «شوف بقى الشيخ اللى طلع يقول أنا عضو في لجنة الفتوى، ويتكلم في زواج الطفلة وهى في بطن امها، ده يبقى إيه».