شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الإعلام» يجري تقييما لبرامج قناة النهار بسبب مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يجري تقييما يتم حاليا لبرامج قناة النهار بسبب المخالفات الإعلامية التي شهدتها بعض البرامج في الآونة الأخيرة.

وأوضح المصدر في تصريح أن المجلس يجري تحقيقاته في شكوى منفصلة منسوبة إلى مقدمة البرنامج منى عراقي حيث قامت ببدء إحدى حلقات البرنامج وهي تحمل حذاءها في يديها ثم غنت أغنية شعبية.

وكان المجلس قد أصدر قرارا بتوجيه إنذار لقناة النهار بناءً على توصية لجنة الشكاوى عقب تحقيقها في مخالفة برنامج «المهمة» الذي تقدمه منى العراقي لكود الطفل وميثاق الشرف الإعلامي والمعايير والضوابط الإعلامية، وشدد المجلس في قراراه على ضرورة عدم ارتكاب القناة مثل هذه المخالفات مرة أخرى.