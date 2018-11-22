شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: مشروع قانون لمنع أي مهرجانات تقام تحت مسمى إعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعد مشروع قرار بمنع أي مهرجانات تقام تحت أي مسمي إعلامي إلا بعد الحصول على موافقة المجلس واللجنة العليا للمهرجان في وزارة الثقافة.

وأوضح «سليم» في تصريح أن ذلك يأتي في إطار الحرص على صورة مصر الإعلامية، خاصة عقب ما حدث في المهرجان المزعوم الذي عقد في الإسماعيلية تحت اسم«مونديال الإعلام».