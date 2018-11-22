شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يبت في 110 طلبات ترخيص لمواقع إلكترونية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هيئة المكتب ولجنة التراخيص بالمجلس سيعقدان اجتماعا هاما منتصف الأسبوع المقبل يعقبه اجتماع للمجلس ككل لمناقشة والبت في طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية التي قدمت على مدار 4 أسابيع. وأوضح «سليم» أن المجلس تلقي 110 طلبات لترخيص المواقع منهم 86 موقعا دفعت الرسوم المقررة قانونا وقيمتها 50 ألف جنيه.

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