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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحذر المتلاعبين فى الدعم.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "يوم التحذيرات"، تكشف ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، تفاصيل تحذيرات الحكومة.. رئيس الوزراء يحذر المتلاعبين فى الدعم: سنضرب بيد من حديد.. وزيرة الصحة تحذر مسؤولى مستشفى حميات قليوب من تحصيل رسوم تحاليل فيروس سى.. «هيئة الاستعلامات»: التحذير الأخير لمنظمة العفو الدولية.. "بياناتكم غير دقيقة".فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..
ـ الرئيس اجتمع مع اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأكد: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ديسمبر المقبل.. السيسى يوجه باستمرار التصدى للفساد بكل أشكاله فى مختلف أجهزة الدولة.. ورئيس الهيئة يعرض مشروع البنية المعلوماتيةـ الفرعون: أتمنى الفوز بالألقاب الجماعية.. صلاح: خطتى تسجيل 100 هدف مع ليفربول.. وصحيفة إسبانية: قد يصبح الأغلى فى التاريخ
ـ بدأ توسيع مشروعه بقرض 50 ألف جنيه ورأس المال وصل لـ2 مليون جنيه.. يسرى الشنوانى صاحب مصنع بلاستيك بقرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرةـ يوم التحذيرات.. رئيس الوزراء يحذر المتلاعبين فى الدعم: سنضرب بيد من حديد.. وزيرة الصحة تحذر مسؤولى مستشفى حميات قليوب من تحصيل رسوم تحاليل فيروس سى.. «هيئة الاستعلامات»: التحذير الأخير لمنظمة العفو الدولية.. "بياناتكم غير دقيقة".. خبير أورام يحذر من زيادة معدلات انتشار السرطان فى مصر ل 150 حالة لكل 100 ألف نسمة.. الوفد البرلمانى العائد من لندن يكشف: تحذيرات الإخوان بلا قيمة فى بريطانيا
ـ تفاصيل أول لقاء جمع سعاد محمد وزكريا أحمد وسر مكالمة السادات ليطلب استمرارها فى الغناءـ قائد مراجعات الإخوان فى السجون يكشف: عناصر داخل التنظيم تحولوا لـ"داعش"
ـ "الأحصاء": عدد سكان مصر يمثل 7.6% من تعداد أفريقيا
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