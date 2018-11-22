شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحذر المتلاعبين فى الدعم.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "يوم التحذيرات"، تكشف ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، تفاصيل تحذيرات الحكومة.. رئيس الوزراء يحذر المتلاعبين فى الدعم: سنضرب بيد من حديد.. وزيرة الصحة تحذر مسؤولى مستشفى حميات قليوب من تحصيل رسوم تحاليل فيروس سى.. «هيئة الاستعلامات»: التحذير الأخير لمنظمة العفو الدولية.. "بياناتكم غير دقيقة".

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ـ يوم التحذيرات.. رئيس الوزراء يحذر المتلاعبين فى الدعم: سنضرب بيد من حديد.. وزيرة الصحة تحذر مسؤولى مستشفى حميات قليوب من تحصيل رسوم تحاليل فيروس سى.. «هيئة الاستعلامات»: التحذير الأخير لمنظمة العفو الدولية.. "بياناتكم غير دقيقة".. خبير أورام يحذر من زيادة معدلات انتشار السرطان فى مصر ل 150 حالة لكل 100 ألف نسمة.. الوفد البرلمانى العائد من لندن يكشف: تحذيرات الإخوان بلا قيمة فى بريطانيا

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