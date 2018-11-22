شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يطلق الأحد المقبل الحملة القومية ضد التحرش الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المجلس القومى للمرأة، الأحد المقبل، الحملة القومية ضد التحرش الجنسي، والتى يشارك فيها المجلس مع مجموعة من الشركاء من بينها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمفوضية الأوروبية في مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الفرنسية للتنمية في مجال النقل والمواصلات.

ويشهد إطلاق الحملة، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، و الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى، و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، وسفراء كل من دولة فرنسا والمانيا والاتحاد الأوروبى في مصر، وضيفي الشرف الفنان هانى عادل و الفنانة منة شلبى .