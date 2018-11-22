شكرا لقرائتكم خبر عن السلع التموينية: شراء 240 ألف طن من القمح فى مناقصة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الخميس إنها اشترت 240 ألف طن من القمح فى مناقصة دولية. وأضافت الهيئة، إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الأمريكى و60 ألف طن من القمح الروسى و60 ألف طن من القمح الروماني.

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