شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث مع الوفد الكندى تعظيم الدعم السياسى لاتفاقية التنوع البيولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، برئيس الوفد الكندى، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمنعقد حاليا بشرم الشيخ.

بحث الطرفان خلال اللقاء إمكانية عقد إجتماع رفيع المستوى في مونتريال في أبريل القادم بحضور عدد من وزراء البيئة ورجال الأعمال المعنين بالقطاعات المختلفة وذلك بناء علي طلب الوفد الكندي بغرض تعظيم الدعم السياسي للاتفاقية في الفترة القادمة، ومناقشة إستراتيجية العمل ما بعد 2020 .

وأكد رئيس الوفد خلال اللقاء على إستعداد كندا لدعم المبادرة المصرية لمواجهة التدهور في التنوع البيولوجي وآثار التغيرات المناخية بإستخدام أحدث النظم الحديثة .

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الإنسان والكوكب.