شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تؤكد توفير أتوبيس لنقل المعلمين للتدريب بأكتوبر.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إنه سيتم توفير أتوبيس يوميا من الساعه 8 صباحا يتوجه إلى أكتوبر والعودة الساعة 4 عصرا طوال فترة التدريب للمعلمين، ابتدء من الأحد المقبل حتى الخميس، وتم إرسال خطاب بذلك لمديريتى القاهرة والجيزة.

جاء ذلك ردا على استفسارات بعض المعلمين على أحد الجروبات، مؤكدين أن أكثر المتدربين من السيدات، وحتى يتسنى لهم جميعا القيام بالتدريب ورعاية أسرهم.