أخبار مصر | مساعد رئيس "حماة وطن": المولد النبوي مناسبة سعيدة على العالم أجمع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد رئيس "حماة وطن": المولد النبوي مناسبة سعيدة على العالم أجمع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اللواء فاروق مجاهد، مساعد رئيس الحزب، بالشكر لجميع أعضاء الحزب وأبناء امانة الحزب، لما يقومون من به مجهودات، خاصة الأستاذ أحمد عليش، رئيس قطاع غرب ووسط القاهرة، لما يقدمة من مجهودات وعطاءات مستمرة للحزب.

وقال "مجاهد" خلال الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف، إنها مناسبة سعيدة على الحزب والمصريين والعالم أجمع، مشيرا إلى موقف رجل عندما سأل الرسول صلي الله عليه وسلم عن موعد الساعة، فاجابه الرسول قائلا: ماذا أعدت لها، فرد الرجل، أحب الله ورسوله، فأجابه رسول الله، إذا أنت مع من أحببت"، موكدا أنها بشري جميلة ونتمني ان نكون مع احباب الرسول صلي الله عليه وسلم في الجنة.

وكان بدأ منذ قليل مؤتمر حزب حماة وطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، بشارع المعز بالجمالية، وذلك بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب وقيادات الهيئة العليا وعدد من نواب البرلمان والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وكان قد قال اللواء فاروق مجاهد مساعد رئيس الحزب وأمين القاهرة إن افتتاح مقر الحزب بالجمالية يتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوى، ويحيى الحفل كورال الأطفال وعدد من المنشدين الدينيين وفرقة الإنشاد الدينى وبإشراف أحمد عليش، أمين قطاع غرب ووسط القاهرة.