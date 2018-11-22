أخبار مصر | دعم كندي للمبادرة المصرية للحفاظ على التنوع البيولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعم كندي للمبادرة المصرية للحفاظ على التنوع البيولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برئيس الوفد الكندي، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمنعقد حاليا بشرم الشيخ.

بحث الطرفان خلال اللقاء إمكانية عقد اجتماع رفيع المستوي في مونتريال في أبريل القادم بحضور عدد من وزراء البيئة ورجال الأعمال المعنيين بالقطاعات المختلفة وذلك بناء على طلب الوفد الكندي بغرض تعظيم الدعم السياسي للاتفاقية في الفترة القادمة، ومناقشة إستراتيجية العمل ما بعد 2020.

وأكد رئيس الوفد خلال اللقاء على استعداد كندا لدعم المبادرة المصرية لمواجهة التدهور في التنوع البيولوجي وآثار التغيرات المناخية باستخدام أحدث النظم الحديثة.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الاستثمار فى التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.