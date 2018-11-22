أخبار مصر | منى مينا: الشحن الإعلامي ضد الأطباء يتسبب فى هجرتهم ‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منى مينا: الشحن الإعلامي ضد الأطباء يتسبب فى هجرتهم ‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تساءلت الدكتورة منى مينا عضو نقابة الأطباء، عن الرؤية التي يستهدفها الإعلان المسيء ضد الأطباء والذي عرض على عدد من القنوات، وأردفت أن هذا الإعلان أسند إعداده إلى من هم دون الخبرة في هذا المجال، فالرؤية الواضحة فيه التصيد وتعمد تصدير صورة مشوهة.

وأشارت مينا خلال مؤتمر صحفي، أنه اغتيال معنوي شديد لأطباء مصر وما جاء فيه لايمكن أن يكون حقيقة أو واقعي فعملية نقل العضو من شخص لآخر معروف أنها تستغرق شهور طويلة من التفاصيل والإجراءات والتوافقات في الأنسجة .

وأدانت مينا الشحن الإعلامي ضد الأطباء والذي يتسبب فى هجرتهم حتى قبل التخرج، فطلاب الفرقة الثالثة بكليات الطب الآن يدرسون المعادلات قبل التخرج للبحث عن فرصة للسفر أو الهجرة، وكل هذا أمام عين المسئولين ولا يثير اهتمامهم.

وتابعت: من خلال سجل القيد فى النقابة نستطيع معرفة عدد الاستقالات التى يقدمها الأطباء حتى أصبح هناك أقسام بالمستشفيات بلا نواب.

وأعلنت الدكتورة سناء فؤاد أمين عام نقابة القاهرة دعم نقابة القاهرة لكل الإجراءات التى اتخذتها النقابة العامة سوءا فى اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف إذاعة الإعلان فورا ومخاطبة الجهات المعنية على رأسها المجلس الأعلى للإعلام .

وأضاف الدكتور احمد حسين عضو مجلس النقابة قائلا إن كارثية هذا الإعلان هو عدم المهنية والتخصص ومثلما لا يصح أن يقوم طبيب بعمل المهندس أو العكس لا يصح أن يقوم غير متخصص بعمل إعلامي طبي، وبصفتي مواطن مصري ارفض هذا الإعلان الذي أصاب المجتمع كله بارتباك وآثار شائعات وبلبلة وأساء إلى الأطباء و المهنة بشكل عام.