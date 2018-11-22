أخبار مصر | إيهاب الطاهر: الاعتداء على الأطباء ليس فقط بدنيا ولكن لفظيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب الطاهر: الاعتداء على الأطباء ليس فقط بدنيا ولكن لفظيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الإعلان المسيء لا يمكن فصله عن مسلسل الاعتداء على الأطباء، فالاعتداء ليس فقط بدنياً ولكن أيضاً لفظياً بهدف القذف والتشهير، وتساءل لمصلحة من هذا التشويه المتعمد الذى يدفع الأطباء إلى الهجرة خارج مصر .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: ما جاء في الإعلان مستحيل حدوثه لأن نقل الأعضاء هو عملية تتم باتفاق وتوافق بين متبرع ومريض وسمسار، و بالتالي ما جاء فى هذا الإعلان بالتأكيد غير صحيح، والنقابة اتخذت كل الإجراءات القانونية لإيقاف هذا الإعلان.