أخبار مصر | وكيل الأطباء: نرفض الإعلان المسيء.. ونطالب بالاعتذار ‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأطباء: نرفض الإعلان المسيء.. ونطالب بالاعتذار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، أن النقابة تتحفظ عل الإعلان المسيء شكلاً وموضوعا فالكلام الوارد فيه خاطىء علميًا وعمليا، وهو خيال علمى مريض ومصاب بالكسل العقلى، وكان لابد من مراجعة متخصصين قبل صناعة هذا الإعلان الذى آثار الرعب والذعر لدى المواطنين وهدفه تشويه الطبيب، لذلك نرفضه ونطالب بالاعتذار لجموع الأطباء والنقابة باعتبارها ممثلة لهم.
وأضاف عبد الحى، خلال مؤتمر صحفى، لا يوجد سرقة أعضاء فى مصر ولكن يوجد تجارة أعضاء سببها هو عدم تفعيل قانون نقل وزراعة الأعضاء الذى تأخر كثيراً وحتي رغم صدوره لم يفعل إلى الآن، فالفقر والجهل هما سبب انتشار تلك التجارة.
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