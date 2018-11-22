أخبار مصر | تعليق جبهة شباب الصحفيين على قيام الداخلية بتصفية 12 إرهابيا في العريش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق جبهة شباب الصحفيين على قيام الداخلية بتصفية 12 إرهابيا في العريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن نجاح أبطال جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية في تصفية 12ارهابيا في العريش كانوا يخططون لعمليات عدائية ضد البلاد ضربة جديدة قوية وموجعة للإرهابيين ويكشف عن يقظة وحرفية رجال الشرطة في كشف أماكن العناصر التكفيرية الذين يختبئون كالفئران في الأماكن الصحراوية.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم، أنه منذ تولي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مهام عمله والضربات الاستباقية والنجاحات الأمنية تتوالى يوما وراء الآخر بفضل رؤيته الثاقبة وفكرة الأمني المختلف وخبراتة الكبيرة في التعامل مع أعداء الحياة من الإرهابيين.

وأضاف طوالة إن الإرهاب أصبح في النفس الأخير بعد محاصرة الإرهابيين وكشف مخططاتهم الخسيسة الدنيئة في محاولات يائسة وبائسة لضرب استقرار البلاد، ووجهت الجبهة التحية والتقدير الممزوجة بالوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد إلى صقور الداخلية على مايقدموة يوميا من جهود كبيرة دفاعا عن مصر والمصريين.