أخبار مصر | وزيرا الطيران والسياحة يلتقيان عدد من كبار المستثمرين لمتابعة الخطط الاستثمارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الطيران والسياحة يلتقيان عدد من كبار المستثمرين لمتابعة الخطط الاستثمارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عدد من كبار المستثمرين الذين يمثلون مختلف المجالات بقطاع السياحة بمقر وزارة الطيران المدني، وذلك؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين قطاعي الطيران المدني والسياحة لتنشيط حركة السياحة الداخلية وزيادة الحركة الجوية بالمطارات المصرية ومتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الطيران ٢٠١٨/ ٢٠٢٠ ، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التدفق السياحي إلى مصر بالموسم الشتوي الحالي الذي شهد عودة الكثير من الرحلات لشركات الطيران الأجنبية إلى مناطق الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية .

وخلال الاجتماع استعرض الوزيران والسادة المستثمرين عدد من الخطط الاستثمارية التى تساهم فى رفع معدلات النمو ودعم الاقتصاد القومي بالمناطق السياحية المصرية وبخاصة مدينة الغردقة وشرم الشيخ والجونة والأقصر وأسوان والساحل الشمالي، كما تم دراسة تطوير المناطق الخدمية بمطارات سفنكس وطابا والطور وأبوسمبل وسانت كاترين.

كما أشاد الفريق يونس المصرى بالتعاون المستمر والمجهودات المشتركة بين وزارتي السياحة والطيران فى مجال دعم وتنشيط الحركة السياحية ووجه بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين وخلق آليات جديدة لتحفيز الاستثمار وتطوير المنتج السياحى وتقديم أفضل الخدمات بالمطارات السياحية .

يأتي هذا اللقاء عقب الجولة التفقدية التي قام بها وزير الطيران مطلع الشهر الحالي لمطار طابا الدولى وسانت كاترين في إطار جولاته التفقدية للمطارات المصرية التي وجه خلالها بضرورة تطوير تلك المطارات الحيوية لخدمة السياحة بمحافظة جنوب سيناء .