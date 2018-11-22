شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار لقناة النهار من «تنظيم الإعلام».. وإحالة منى عراقي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توجيه إنذار لقناة النهار بناءً على توصية لجنة الشكاوى عقب تحقيقها في مخالفة برنامج «المهمة» الذي تقدمه منى العراقي لكود الطفل وميثاق الشرف الإعلامي والمعايير والضوابط الإعلامية، وشدد المجلس في قراره على ضرورة عدم ارتكاب القناة مثل هذه المخالفات مرة أخرى.

وتضمن القرار أيضًا –بحسب بيان الخميس- إحالة المذيعة منى عراقي مقدمة البرنامج إلى التحقيق بنقابة الإعلاميين وموافاة المجلس بنتائج هذا التحقيق حتى يتسنى للمجلس اتخاذ الإجراء المناسب تجاه مقدمة البرنامج. كما يُجري المجلس تحقيقاته في شكوى منفصلة منسوبة إلى مقدمة البرنامج منى عراقي، حيث بدأت إحدى حلقات البرنامج وهي تحمل حذاءها في يديها ثم غنت أغنية شعبية.

وكانت إحدى حلقات برنامج المهمة تضمنت فقرات تحدث فيها أحد الأطفال والذي يبلغ من العمر نحو 7 سنوات، عن قيام والده بقتل شقيقه الطفل، وذلك حسبما رصدته لجنة الرصد بالمجلس. ويعد هذا هو الإنذار الثالث الذي يوجهه المجلس لقناة النهار، وأكد مصدر بالمجلس أنه في حال ارتكاب مخالفة أخرى سيتم توجيه إنذار بسحب ترخيص القناة.