شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد فعاليات حفل تخرج الدفعة 89 من طلاب طب أسنان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم الخميس فعاليات حفل تخرج الدفعة 89 من طلاب كلية طب الأسنان جامعة القاهرة لعام 2017، بحضور د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ود. عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان، ود. ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى جامعة القاهرة.

وفى كلمته أكد الوزير أن مصر ستظل منارة للعلم للأجيال القادمة، مشيداً بالمستوى العلمى الراقى لكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، وما تحققه فى الارتقاء بالخدمة الصحية والعلاجية التى تقدمها فى مجال طب وجراحة الأسنان، حيث أن خريج الكلية يكون مؤهل لسوق العمل فى ضوء الامكانيات التى توفرها الدولة لتأهيل وتدريب الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وطالب د. عبد الغفار الخريجين بأن يكونوا على تواصل دائم ومستمر مع ما يطرأ على هذا المجال من مستجدات محلية وإقليمية ودولية، وأن يتواصلوا مع أساتذتهم وزملائهم، ويتبادلوا معهم التجارب والخبرات، موجهاً التهنئة للأساتذة والخريجين وأولياء أمورهم، مطالباً الخريجين بأن يستمروا فى التطوير والتدريب بعد التخرج، متمنياً لهم النجاح والتفوق فى حياتهم العملية، وأن يكونوا إضافة حقيقية إلى أساتذتهم وزملائهم الذين سبقوهم على طريق النجاح؛ باعتبارهم بناة المستقبل.

ومن جانبه أشار د. عثمان الخشت إلى أن كلية طب الفم والأسنان من أفضل الكليات، وأنها أول كلية فى إفريقيا والشرق الأوسط أنشئت عام 1925، شهدت تقدم وتطور على مدار السنوات الماضية، ودعا الطلاب إلى ضرورة ممارسة عملهم بدقة واتقان، وأن يتعاملوا مع كل مريض على أنه أهم حالة من أجل أن يصنعوا لأنفسهم السمعة الطيبة.

وفى كلمته أكد د. عاطف شاكر أن تخصص طب الأسنان من التخصصات العلمية المهمة التى تجمع بين العلم والفن، مشيداً بمستوى الخريجين باعتبارهم طاقات إيجابية تساهم فى بناء الوطن، مشيراً إلى أن علوم طب الأسنان سريعة التطور والتحديث، مطالباً الخريجين بالعمل والجهد من أجل تحقيق الرفعة والتقدم لمصر.

وعلى هامش فعاليات الحفل تم عرض فيلم تسجيلى عن طلبة الدفعة 89 للكلية.

وفى ختام فعاليات الحفل قام الوزير بتكريم بعض أساتذة الكلية تقديراً لجهودهم، كما كرم العشرة الأوائل على الكلية.

حضر الحفل د. منال العسلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. عزة عزالعرب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. عصام عزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ولفيف من السادة رؤساء الأقسام، والأساتذة، والطلاب، وأولياء أمورهم.