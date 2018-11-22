شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. والدى كان مريضا وأفطر فى رمضان فكيف يكون القضاء؟ دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال لأحد المواطنين كان عنوانه "والدى مريض وأفطر فى رمضان فكيف يكون القضاء". وأوضح الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه إذا كان الشخص مريضا وأفطر فى رمضان فلا حرج عليه ويقضى بالصيام إذا كان قادرا فيما بعد، أما لو كان مريضا مرضا مزمنا ولا يستطيع القضاء بالصيام فيجب إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه، وذلك إما بتقديم وجبة للمستحق أو دفع ما يوازى قيمتها مالا له.

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