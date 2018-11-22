شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. السيسي يوجه الرقابة الإدارية بالتصدى للفساد بمختلف أجهزة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه الرقابة الإدارية بالتصدى للفساد بجميع أشكاله بمختلف أجهزة الدولة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعد مشروع قرار بمنع أى مهرجانات تقام تحت أى مسمى إعلامى إلا بعد الحصول على موافقة المجلس واللجنة العليا للمهرجان فى وزارة الثقافة.

لقى طفل، يبلغ من العمر خمس سنوات، مصرعه على يد زوجة والدة بقرية بطرة التابعة لمركز طلخا بعد علقة ساخنة، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق.

كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة حققت أرباحا خلال العام المالى المنتهى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، مشيرا إلى أن انخفاض الأرباح جاء بسبب سحبت العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى.

كشف محمد شاكر وزير الكهرباء ، أن الوزارة تدرس وتبحث إمكانية توصيل الكهرباء بدون مقايسات ، مؤكدا أن المقايسات تفتح مجال للفساد ، قائلا :"نسعى لأن يكون طلبات التقديم للكهرباء بدون مقايسات والحصول على العداد فقط وهنعمل كدا إن شاء الله".

كشف عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، فى مؤتمر صحفى عن بدء خدمة سداد مخالفات المرور عبر مكاتب البريد، حيث صدرت اليوم أول شهادة براءة ذمة من مراكز الخدمات البريدية.

أعلن الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل فريقه لمواجهة الوصل الإماراتى فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، والتى ستقام فى الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما يتم رصده من شائعات دورية فقد رصد المركز، 6 شائعات انتشرت فى 6 أيام فى الفترة من 17 وحتى 22 نوفمبر.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء عانى كثيرا فى 2014، حيث كان يتم تخفيض الأحمال لـ6 آلاف ميجا وات، حيث كان يعانى من حوالى 25% من الشعب من الانقطاع المتكرر للكهرباء، لافتا إلى أن تخفيض الأحمال بدأت منذ عام 2008 ووصلت ذروتها فى 2014.

بدأت جماهير الأهلي والوصل الإماراتى التوافد على ملعب "زعبيل" لحضور المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين فى الخامسة والنصف مساء اليوم في "إياب" دور الـ16 بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

بصيغة خبرية واضحة وثابتة، نقلت وسائل الإعلام نبأ انتحار طبيب شاب فى محافظة البحيرة، على إثر إصابته بمرض نفسى، فاجتمعت المواقع الخبرية على نقل الخبر بأنه قد "أقدم طبيب شاب على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة منزلة بمدينة دمنهور، فى محافظة البحيرة، وذلك لمروره بظروف نفسية سيئة، وهو الطبيب "إبراهيم. أ"، طبيب بشرى بمستشفى دمنهور العام، ويبلغ من العمر 27 عامًا".

فرضت مباراة الأهلي والوصل الإماراتى نفسها على سطح الأحداث الكروية، ليس فقط فى القلعة الحمراء لكن أيضاً فى الشارع الكروى المصرى لأهميتها فى الأهلي، خاصة أنها قد تكون الفرصة الأخيرة للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق.. نرصد فى التقرير التالى عدة تساؤلات خاصة بمباراة الليلة:

أفادت تقارير إخبارية، بوقوع انفجارات هائلة عقب اشتعال النيران فى 11 حافلة بإحدى المحطات الواقعة فى جنوب شرقى العاصمة البريطانية (لندن).

أعلنت القنصلية المصرية فى جدة منذ قليل أن جثمان الصيدلى المصرى أحمد طه المنخلى سيتم نقله إلى القاهرة غدا الجمعة، مؤكدة أنها تتابع سير التحقيقات الجارية بالتنسيق مع السلطات السعودية.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن مجلس إدارة شركة نيسان صوت اليوم الخميس لصالح عزل كارلوس غصن من منصب رئيس المجلس بعد توقيفه الصادم هذا الأسبوع، مما يمثل سقوطا للمسؤول التنفيذى الذى حظى بالإشادة يوما باعتباره منقذ شركة صناعة السيارات اليابانية.



أكد حمدى الكنيسى ، نقيب الإعلاميين ،رفض نقابة الإعلاميين لبعض مواد لائحة الجزاءات التى أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لما فيها من تناقض و تعارض كبير مع اختصاصات النقابة و دورها المنصوص عليه فى القانون 93 لسنة 2016 و القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

تأبى تونس الهدوء، فأحداثها المتتالية لا تعرف السكينة ففى الوقت الذى تتصاعد فيه وتيرة الشد والجذب بين الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى ورئيس وزرائه يوسف الشاهد بعد تقدم الأخير بعدد من التعديلات الوزارية قوبلت بالرفض من السبسى ما جعل البعض يذهب بتأكيدات حول صراع محتدم بين رأسى السلطة.

مع إعلان رئيس حزب الوفد عقب تفويضه من الهيئة العليا للحزب التى تم انتخابها خلال نوفمبر الجارى، فصل 6 من أعضاء الحزب على خلفية تظلمهم من النتيجة، وقراره بدعوة الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة ولجان الشباب لاجتماع طارئ فى الخامسة من مساء اليوم الخميس لاتخاذ عدد آخر من القرارات اللازمة لحماية الحزب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأعضاء سواء ما يتعلق منها بالشق الجنائى أو المدنى لما لحق بالحزب من أضرار أصابت أشخاص، أكد عدد من المفصولين عن أنهم لجئوا إلى القضاء لإصدار حكمه بشأن انتخابات الهيئة العليا الأخيرة، وبدأهم فى جمع توقيعات من أعضاء الحزب لسحب الثقة من المستشار بهاء أبو شقة.