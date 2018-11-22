شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتي.. خطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وموعد التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نرصد في الفيديو التالي أهم المعلومات عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات بين البلدين، الذي يمثل أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة ويدعم المشروعات المشتركة بين البلدين:- 1- وقعت مصر و السعودية اتفاق إنشاء المشروع في 2012 2- يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية 3- تبلغ تكلفة المشروع مليار و 600 مليون دولار 4- مدة استرداد التكاليف قدرها 8 سنوات 5- سيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات في أوقات الذروة بين البلدين 6- من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال النصف الأول من 2019 7- من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى مطلع 2020 بقدرة 1200 ميجا وات 8- انتهت وزارة الكهرباء من إنشاء خطوط النقل و محطة محولات "التيار المستمر"

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