شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع أعمال إنشاء وتنفيذ طريق داخلى للطريق الدائرى بطول 30 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع جولة تفقدية اليوم، لمتابعة أعمال إنشاء وتنفيذ طريق داعم داخلى للطريق الدائرى، بطول 30 كم، بإجمالي تكلفة 150 مليون جنيه، وكذلك متابعة أعمال تطوير الدائرى ورافقه خلال الجولة /اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.



تفقد الوزير قطاعات الطريق الداعم الداخلي في المسافة من السويس، وحتى الأوتوستراد، وما يشمله المشروع من مشروعات حماية الطريق الدائري من الأمطار والسيول، حيث تفقد 3 خزانات مياه بالطريق الداعم وربطها على المصارف المختلفة، وذلك من إجمالي 5 خزانات يتم تنفيذها لتجميع مياه الأمطار من الطريق الدائري والداعم لضمان إنسيابية الحركة المرورية بالطريقين، والتقى وزير النقل بالعاملين، وأكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد نهاية هذا العام مؤكدا على أهمية هذا المشروع في تحقيق الانسيابية المرورية في المسافة من السويس، وحتى الأوتوستراد مشيرا الى أن الطريق الداعم سيكون 4 حارات للقادم من طريق السويس باتجاه الأوتوستراد، وسيتم الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية هذا العام.

كما أشار الدكتور هشام عرفات إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة ممثلة في وزارة النقل بصيانة الطريق الدائرى، وتطويره بصفة مستمرة باعتباره شريانا حيويا هاما، وأحد أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، خاصة وأن استراتيجية الوزارة في قطاع الطرق والكباري ترتكز على إصلاح وصيانة شبكة الطرق والكباري القديمة بالتوازي مع إنشاء المشروعات القومية الجديدة مضيفا انه بالنسبة للطريق الدائرى فإنه يتم تنفيذ عمليات رفع الكفاءة والتطوير، وتحسين مستوى الخدمة ورفع مستويات الأمن والسلامة، وصيانة فواصل الكبارى، واستكمال أعمال التخطيط السطحى، وتدعيم الطريق باللوحات الإرشادية خاصة على مداخل ومخارج الطريق.

وأكد وزير النقل على المتابعة المستمرة لأعمال نظافة الطريق الدائرى، مع التأكيد على ضرورة دفع مزيد من الشركات والمعدات ومجموعات العمل الخاصة بالنظافة، وأن تكون هذه الأعمال فى كل القطاعات وفى المداخل والمخارج مع استمرار الحملات الخاصة بازالة التعديات على الطريق اعلى وأسفل الدائرى.