شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل الأوروبية» ترفض طعن «أسرة مبارك» لإلغاء تجميد أرصدتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الصادر في أعقاب 25 يناير 2011، وتتضمن تجميد أرصدة وحسابات لأشخاص من رموز النظام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وقرينته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، حيث رفضت المحكمة الطعن الذي تقدمت به «أسرة مبارك»، وألزمت أصحاب الدعوى بالتكاليف.

وقالت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها، في تصريحات صحفية إن «هذا القرار الذي جرى تجديده في السنوات التالية لعام 2011، يتعلق بعدة أمور ومنها أن سوزان مبارك ونجليها جمال وعلاء وزوجتيهما خديجة وهايدي، يخضعون لإجراءات قضائية بدأتها السلطات المصرية بتهمة اختلاس أموال الدولة، وبالتالي فان طلب هؤلاء الأشخاص من المحكمة إلغاء تجديد تجميد أصولهم في عام 2016 وفي عام 2017 جاء بحجة أنه لا يوجد أساس قانوني، وأيضًا بحجة أن المجلس الأوروبي انتهك المعايير المنصوص عليها في القرار، وأيضًا انتهاك حقوق المتضررين في الدفاع ومبدأ التناسب».

وأضافت المحكمة أن «المجلس الأوروبي كان لديه معلومات كافية تحت تصرفه، فيما يتعلق بالسياق السياسي والقضائي في مصر، والإجراءات القضائية التي خضع لها أفراد عائلة مبارك، وبالتالي فإن المحكمة ترفض طلباتهم والحجج، التي تضمنها الطعن، وتدعم قرار المجلس الأوروبي لتجميد أصول من تقدموا بهذا الطلب».