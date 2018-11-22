«الأزهر» يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين غير الناطقين بالعربية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، إن «الأمة تعيش مرحلة تتعرض فيها لطغيان العامية على اللغة العربية».

وأضاف «القوصي»، خلال حفل تخريج طلاب الدفعة الثامنة بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، اليوم الخميس، أن «حلاوة القرآن الكريم نتذوقه في حلاوة اللغة العربية ،فاللغة العربية الآن أصبحت السفينة التي نعتصم بها من التفرق والتشرذم، فهى كالمعصم التي نعتصم به من التفرق والتشرذم ،فإذا توحدت اللغة توحد الفكر فهي لغة حضارة وعلم ولغة هوية ذاتية نتمسك بها لا لكي نشقشق بها ألسنتنا».

يذكر أنه تخرج هذا العام 4200 طالب وطالبة من الوافدين من مركز الشيخ زايد، يلتحقون بعدها بالكليات العلمية والشرعية بجامعة الأزهر بعد أن يكونوا اجتازوا حاجز اللغة بتفوق وتميز.

وأشاد الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر، بالدفعة الجديدة من خريجى مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مؤكدا على أن الطلاب وصلوا إلى مرحلة متميزة في تعلم لغة القرآن، مشيرا إلى أن اللغة العربية تتميز بأنها عبقرية ومتعددة الدلائل، موضحا أن كثيرا ممن ساهموا في بناء قواعد اللغة العربية لم يكونوا من العرب وان هذه المفارقة لم يوجد مثلها في الحضارات الأخرى، لافتا إلى أن «سيبويه مؤسس اللغة كان من أسرة فارسية وغيره ممن كان لهم فضل على اللغة العربية».

وأوضح وكيل الأزهر أن «خريجى المركز يقع على عاتقهم مهمة الحفاظ على اللغة من أجل الدفاع عن الدين»، موجهاً الشكر لكافة القائمين على مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية‎.

شهد الحفل تقديم العديد من العروض المسرحية والأناشيد الدينية التي قام بها الطلاب الوافدين الدارسين بالمركز برزت خلالها مدى ما توصل إليه هؤلاء الطلبة من مستوى متقدم ومتميز في اللغة العربية.

كما تم تكريم سفراء الدول المعنية وعدد 30 طالب متميز من دفعة هذا العام من المركز.

حضر الحفل الدكتور محيى الدين عفيفى، رئيس مجمع البحوث الإسلامية، أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، د. عبدالدايم نصير مستشار فضيلة الإمام الأكبر للشئون العلمية.

الأزهر يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الوافدين غير الناطقين بالعربية

الأزهر يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الوافدين غير الناطقين بالعربية

الأزهر يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الوافدين غير الناطقين بالعربية

الأزهر يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الوافدين غير الناطقين بالعربية

الأزهر يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الوافدين غير الناطقين بالعربية

الأزهر يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الوافدين غير الناطقين بالعربية

الأزهر يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الوافدين غير الناطقين بالعربية