شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وأوغندا توقعان اتفاق إنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني على 1250 فدان في كمبالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والجنرال جون موجيرا المدير العام لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الأوغندية، العقد التنفيذي لإنشاء مزرعة مشتركة للإنتاج الحيواني في أوغندا، وذلك بحضور طارق سلام سفير جمهورية مصر العربية في أوغندا.

وقال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العلاقات المصرية الأفريقية تشهد المزيد من التعاون المشترك على مختلف الأصعدة ولاسيما المجال الزراعي، وكذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتوجهات السياسة الخارجية المصرية بتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية وخاصة دول حوض النيل.

يأتي توقيع العقد التنفيذي لإنشاء مزرعة مشتركة في مجال تنمية الثروة الحيوانية الأوغندية ضمن خطة مشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية بغرض تأكيد عمق العلاقات المصرية الأوغندية باعتبارها أحد دول حوض النيل الهامة، وكذلك تلبية لرغبة الجانب الأوغندي في نقل الخبرة المصرية في مجال برامج التسمين المختلفة.

من ناحيتها، قالت الدكتورة منى محرز إن مشروع المزرعة المشتركة مع أوغندا يهدف إلى نقل الخبرة المصرية في مجال التسمين والتغذية على الأعلاف الخضراء والغير تقليدية إلى الجانب الأوغندي الذي يتميز بوفرة الثروة الحيوانية الكبيرة ولكن غياب المعرفة والخبرة في مجال التغذية والتسمين.

وأضافت «محرز»، أنه من المقرر أن تقوم المزرعة الواقعة على مساحة 500 هكتار (1250 فدان تقريبا)، بمشاركة أوغندية تتمثل في قطاع مشروعات الهيئة الوطنية الأوغندية، حيث يلتزم الجانب المصري بإرسال الخبراء المتخصصين في مجال المحاصيل والأعلاف وكذلك في مجال التسمين وإمداد المزرعة بالآلات المطلوبة في حين يلتزم الجانب الأوغندي بتوفير المساحة المزرعية المتفق عليها والإنشاءات اللازمة ومصادر المياه والكهرباء والعمالة الفنية الخاصة بالمشروع.

ومن جانبه، قال الدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي لمشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية، إنه سيتم توجيه ناتج المزرعة بعد برامج التسمين المختلفة إلى الذبح بالمجزر المصرى الأوغندي بكمبالا ومنه سيتم تصدير اللحوم إلى مصر كأحد مصادر اللحوم الحمراء ذات الجودة والمذاهب المرغوب للمستهلك المصري مما يشكل هدف أساسي لسد العجز في السوق المصرى من اللحوم الحمراء وتنويع مصادر استيراد اللحوم من الدول المختلفة ومنها اوغندا.